Insurgentes invadem e incendeiam duas delegacias no Iraque Dezenas de insurgentes invadiram e incendiaram nesta quinta-feira, 8, duas delegacias na província sunita de Salah ad-din, que fica no norte do Iraque, segundo informações de fontes policiais. Cerca de 60 insurgentes destruíram os veículos policiais estacionados e confiscaram as armas das delegacias em Duluiya, 90 quilômetros ao norte de Bagdá, no que, segundo as fontes, parece uma nova tática da insurgência sunita. Os rebeldes chegaram às delegacias em dez veículos, relataram testemunhas, e levaram com eles dois policiais antes de fugir do local. Esse ataque chega um dia depois de forças conjuntas iraquianas e americanas lançarem uma intensa operação de busca de membros da Al-Qaeda na cidade. Ainda em Duluiya um carro-bomba explodiu ao se chocar contra uma patrulha americana. Não há informações sobre vítimas, disseram as fontes policiais. Segundo essas fontes, o veículo explodiu quando a patrulha circulava por uma estrada. Após a detonação do carro, outras quatro bombas explodiram.