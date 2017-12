Insurgentes matam 15 policiais e deixam 8 feridos na Índia Supostos rebeldes separatistas fizeram uma emboscada no norte da Índia e mataram 15 policiais, deixando outras oito pessoas feridas neste sábado, 24, informou a agência de notícias PTI. Os policiais foram atacados enquanto acompanhavam um grupo de funcionários que trabalham na organização das eleições provinciais. O ataque aconteceu no distrito de Bishenpur, que fica no estado de Manipur, de acordo com declarações do chefe da polícia local indiano Jayanta Singh. Até o momento não se sabe se os feridos são todos membros do Exército ou se algum funcionário do governo também foi atingido na emboscada. Há duas semanas outra emboscada de insurgentes em Manipur matou seis policiais que faziam a segurança das urnas da primeira fase das eleições legislativas. Este ataque foi atribuído ao grupo Frente Unido para a Liberação Nacional, que luta pela independência ou autonomia de seus territórios no norte da Índia.