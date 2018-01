Insurgentes matam 3 civis e ferem 2 soldados dos EUA Insurgentes atacaram uma patrulha militar dos Estados Unidos a oeste de Bagdá na manhã desta quarta-feira, desencadeando um tiroteio que resultou na morte de três civis e deixou dois soldados americanos feridos, informaram fontes hospitalares iraquianas e o Exército dos EUA. O confronto ocorre apenas um dia depois de supostos rebeldes terem atacado um veículo utilitário que transportava recrutas da polícia ao sul de Bagdá, causando a morte de nove policiais. No norte do país, homens armados mataram outros dois policiais ontem. Nesta quarta-feira, o comandante de polícia de um distrito no sul do Iraque foi assassinado. As mortes são conseqüência dos mais recentes ataques contra policiais e outros iraquianos que trabalham em conjunto com as forças americanas de ocupação do país árabe. Enquanto isso, durante um discurso no centro de Bagdá, o administrador civil da ocupação americana do Iraque, L. Paul Bremer, disse que o Iraque está "no caminho da democracia plena" e obteve progressos econômicos significativos desde a queda do regime de Saddam Hussein, há quase um ano. A Associated Press News Television filmou os resultados do tiroteio ocorrido na cidade de Falujah, 55 quilômetros a oeste de Bagdá. As imagens mostravam dois veículos civis incendiados, manchas de sangue no chão e buracos feitos por balas nas paredes das casas, além de dois iraquianos feridos sendo socorridos. "Soldados americanos foram atacados quando patrulhavam a rua principal", disse Ahmed Ali, um morador de Falujah, uma cidade situada no chamado Triângulo Sunita, onde vem se concentrado a resistência iraquiana à ocupação do país por forças estrangeiras lideradas pelos EUA. O Exército dos EUA informou que "duas pessoas da coalizão" ficaram feridas. Ambas foram levadas de Falujah para um hospital de campanha depois de rebeldes terem detonados bombas de beira de estrada e alvejado com tiros o veículo no qual os militares viajavam, disse um oficial do Exército dos EUA. Muthana al-Juneili, um médico do Hospital Geral de Falujah, disse que três civis morreram e outros três ficaram feridos na ação rebelde. Na região periférica a leste de Bagdá, três civis - um menino de três anos, sua mãe e um parente - morreram quando uma explosão destruiu o carro no qual viajavam, disseram familiares. Outras seis pessoas ficaram feridas na explosão, que, segundo os familiares, teria sido causada por uma mina terrestre. Antes do amanhecer desta quarta-feira, um foguete supostamente disparado por rebeldes atingiu o Hotel Sheraton de Bagdá, onde jornalistas e funcionários estrangeiros estão hospedados. O foguete atingiu a janela do elevador panorâmico e o lobby do hotel ficou repleto de estilhaços de vidro. De acordo com militares americanos, não houve vítimas no incidente. Soldados dos EUA protegem o Sheraton, que é cercado por um alto muro para evitar atentados. Outro foguete foi disparado contra a sede da ocupação americana em Bagdá na manhã de hoje. Um civil contratado ficou ferido, disse um militar americano se entrar em detalhes. Na província sulista de Babil, o major Yassin Ghdayeb, comandante de polícia no distrito de Jalf al-Sakhr, foi assassinado quando ia para o trabalho, revelaram fontes. Ontem, ao norte de Bagdá, um veículo militar americano atropelou e matou uma menina iraquiana nos arredores de Balad. Em outro acidente automobilístico, quatro soldados americanos e dois civis iraquianos ficaram feridos, informou o Exército dos EUA. Os soldados apresentam condições estáveis de saúde. A situação dos iraquianos é desconhecida.