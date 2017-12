Insurgentes matam quatro soldados americanos no Iraque Quatro soldados americanos morreram na terça-feira em dois ataques de insurgentes na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, informou nesta quinta-feira o comando militar americano em comunicado. Segundo a nota, três soldados morreram quando uma bomba explodiu atingindo o carro onde estavam, em Al-Anbar. O quarto foi morto durante uma operação de segurança na mesma região. Mais de 2.500 militares americanos morreram no Iraque desde o início da invasão do país, em março de 2003. Milhares de soldados americanos e iraquianos reforçaram recentemente suas posições ao redor de Ramadi, capital de Al-Anbar. Situada 100 quilômetros ao oeste de Bagdá, Ramadi é uma das cidades mais perigosas do Iraque para os soldados americanos.