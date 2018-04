Insurgentes sequestram 20 trabalhadores no Afeganistão O Ministério do Interior do Afeganistão informou que 20 funcionários de uma empresa de construção afegã foram sequestrados no final de semana no Oeste do país. Em comunicado divulgado na noite de hoje, o Ministério disse que insurgentes atacaram a empresa ABCC Construction Company, localizada no distrito de Anardara, província de Farah, na noite do último sábado, 16.