Integrante do Conselho de Governo é emboscada no Iraque Homens armados emboscaram um comboio levando Salama al-Khafaji, uma xiita integrante do Conselho de Governo iraquiano, quando ela retornava para Bagdá depois de ter mediado esforços para pôr fim aos confrontos em Najaf. Não se sabe se ela foi ferida, informou um assessor. Salama al-Khafaji estava num comboio de três veículos que foram emboscados na cidade de Yusufiyah, segundo o assessor Rasoul Talib. Talib disse ter recebido a informação de um dos seguranças que ia num carro à frente do de al-Khafaji. Ele conseguiu fugir com o carro quando os disparos começaram, e não sabe o que ocorreu com os demais veículos.