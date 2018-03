Integrante do Hamas morre em explosão de carro Ahmed Marshoud, um palestino integrante do grupo Hamas, foi morto hoje durante a explosão de um carro, em Nablus, na Cisjordânia. Marshoud caminhava em direção a seu escritório quando um veículo explodiu bem ao lado dele. Uma fonte da polícia palestina acredita que o incidente tenha sido causada por uma bomba detonada por controle remoto. De acordo com essa fonte, soldados israelenses posicionados no monte Ebal podiam monitorar o carro e detonar a bomba. O Exército de Israel não fez nenhum pronunciamento.