Integrantes de seita matam líder político na Nigéria Membros de uma seita muçulmana radical mataram a tiros um líder político no norte da Nigéria. O comissário de polícia Ibrahim Abdu disse que os investigadores acreditam que integrantes da seita Boko Haram mataram Awanna Ngala, líder do governista Partido do Povo de Toda a Nigéria. O ataque ocorreu apenas três horas depois de supostos membros do mesmo grupo terem atirado, na noite de ontem, contra dois agentes de segurança que estavam do lado de fora da casa do presidente da Assembleia do Estado de Borno.