Integrantes do Hezbollah são mortos na Síria BEIRUTE - Um comandante do Hezbollah e vários outros combatentes do grupo militante libanês foram mortos na Síria, disse nesta terça-feira um oficial de segurança do Líbano. A organização muçulmana xiita é aliada do governo do presidente Bashar Assad e há tempos a oposição síria a acusa de ajudar o regime a reprimir a revolta, o que os extremistas libaneses negam.