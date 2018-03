Intelectuais franceses e alemães apelam contra guerra ao Iraque Um grupo de aproximadamente 50 intelectuais franceses e alemães - liderados por Gunther Grass, Michel Butor e Jacques Derrida - pediram a seus respectivos governos que continuem se opondo à perspectiva de uma guerra contra o Iraque. "Nós rechaçamos as afirmações dos que dizem que a guerra contra o Iraque é inevitável e levaria segurança àquela parte do mundo. Nada justifica um ´ataque preventivo´ contra um país que apóia uma ditadura desprezível e ainda sofre as conseqüências da última guerra no Golfo Pérsico", diz um comunicado do grupo.