Intelectuais pedem resposta não-violenta à morte de Yassin Um grupo de 60 destacados intelectuais palestinos pediu hoje a seu povo que não responda com violência ao assassinato do líder espiritual do grupo islâmico Hamas, Ahmed Yassin, durante um ataque aéreo promovido por Israel na última segunda-feira. Em vez disso, recomendaram eles, os palestinos deveriam transformar os três anos e meio de violência no Oriente Médio em um protesto pacífico para exigir um Estado soberano e independente. Ainda nesta quinta-feira, familiares de um jovem deficiente mental que foi preso ontem com um cinturão explosivo atado a seu corpo pediram aos grupos militantes que parem de recrutar crianças para executar suas ações. Apesar dos apelos, a ala militar do Hamas divulgou hoje uma rara mensagem de vídeo ameaçando vingar-se de Israel pela morte de Yassin. Em Nova York, o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) deve votar ainda hoje uma resolução condenando o governo de Israel pelo assassinato do líder espiritual do Hamas, apesar de os Estados Unidos já terem anunciado que vetarão a proposta de resolução apresentada pela Argélia em nome do Grupo Árabe da ONU. No entanto, a Rússia, membro do Conselho que também tem poder de veto, quer que uma resolução seja aprovada por unanimidade. Depois de três dias de luto pela morte de Yassin, os líderes do Movimento de Resistência Islâmica palestino (Hamas), inclusive seu novo chefe, Abdel Aziz Rantisi, voltaram à clandestinidade.