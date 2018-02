Inteligência alemã diz que Bin Laden ainda está vivo O chefe da agência alemã de inteligência para o exterior afirmou em entrevista, neste sábado, acreditar que o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, ainda esteja vivo e se escondendo ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. "De acordo com nosso conhecimento, estamos convencidos de que Bin Laden ainda esteja vivo, na região fronteiriça entre o Afeganistão e o Paquistão", afirmou August Hanning, chefe do Serviço de Inteligência Federal, ao jornal Welt am Sonntag. "Ele ainda é o chefe simbólico da Al-Qaeda, mas aparentemente se movimenta pouco e, quando o faz, é de uma forma muito secreta", acrescentou Hanning, sem tecer mais comentários. Na última segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou não saber se Bin Laden está vivo ou morto.