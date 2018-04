Inteligência dos EUA detecta possibilidade de ação do Irã no país

De acordo com avaliação das agências de espionagem dos EUA, o Irã está pronto para lançar ataques terroristas em território americano, o que aumenta o risco de Washington pressionar para que Teerã desista de seu programa nuclear.

Em depoimento ao Congresso, na terça-feira, funcionários de inteligência afirmaram que o Irã já passou do limite em sua relação com os EUA. Teerã sempre costuma estar ligado a ataques contra alvos americanos no exterior e os agentes afirmam que os iranianos tiveram um papel importante no complô para assassinar o embaixador saudita em Washington.

Não há informações concretas sobre possíveis ataques do Irã nos EUA, mas o diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, disse que complôs frustrados "mostram que algumas autoridades iranianas estão mais propensas a conduzir ataques dentro do país em resposta a ações americanas que estariam ameaçando o regime". O alerta foi incluído no depoimento escrito que ele apresentou ao Congresso, que integra a avaliação anual das agências de inteligência sobre as ameaças mais graves ao país.

Em outras frentes, os agentes disseram que a Al-Qaeda está enfraquecida, mas há uma preocupação crescente com uma suposta espionagem na China, com a transição na Coreia do Norte e as incertezas no Afeganistão após a saída das forças americanas.

No entanto, além de Clapper, David Petraeus, diretor da CIA, e outros funcionários da inteligência, passaram a maior parte do tempo da audiência respondendo a perguntas sobre o Irã. Em seu discurso sobre o Estado da União, na semana passada, o presidente Barack Obama acenou com a possibilidade de uma intervenção militar para conter o programa nuclear iraniano, dizendo que "todas as opções estão sobre a mesa para alcançarmos esse objetivo". / WASHINGTON POST