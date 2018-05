Inteligência italiana infiltra espiões entre clandestinos Autoridades italianas infiltraram espiões entre os imigrantes da Tunísia que circulam pelo país. O objetivo de Roma é obter informações sobre terroristas e as ambições de cada um dos clandestinos. Ontem, na estação de trem de Ventimiglia, uma confusão eclodiu entre os mais de 150 tunisianos que estavam no local. A violência ocorreu depois que o grupo descobriu que um deles era um agente do governo "disfarçado" de refugiado. O espião chegou a coordenar o revezamento dos demais nas poucas camas no centro de acolhimento montado na cidade. Ao ter revelada sua identidade, ele desapareceu. "Já não basta o governo da Tunísia, que por anos nos manteve vigiados por espiões. Agora, vemos que a Europa faz a mesma coisa", afirmou Said, um dos que tentaram agredir o espião.