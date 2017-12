Intensificada caçada a Bin Laden As montanhas de Tora Bora, no leste do Afeganistão, onde se localiza o complexo subterrâneo em que poderia estar Osama bin Laden, sofreu neste sábado severos bombardeios norte-americanos, além de combates entre remanescentes da rede terrorista Al Qaida e forças afegãs. Enquanto isso, no sul do país prossegue a partilha do poder. Ao mesmo tempo, um dirigente dos talebans declarou que seu principal líder, o mulá Mohamed Omar, de quem se ignora o paradeiro desde a rendição de Kandahar, não está naquela cidade. ?Certamente ele não está em Kandahar (...) Apesar disso, eu não sei seu paradeiro?, afirmou. No leste do Afeganistão, forças locais afegãs ajudada pela aviação norte-americana continuam combatendo com os homens da Al Qaida. Um avião B-52 dos EUA, após sobrevoar a região por um bom tempo, bombardeou intensamente as posições do grupo Al Qaida. Momentos antes ouviu-se granadas sendo detonadas.