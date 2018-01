Intensos combates em Kabarla. Motorista da Al-Jazeera é morto Tanques e aviões norte-americanos atacaram posições de militantes radicais na madrugada desta sexta-feira perto das mesquitas dos imãs Hussein e Abbas, no centro da cidade sagrada de Karbala, no Iraque. Segundo o exército dos EUA, foram mortos 18 elementos leais ao religioso rebelde Muqtada al-Sadr. Outros 30 ficaram feridos. O confronto começou quando os radicais lançaram várias granadas contra os tanques norte-americanos que patrulhavam em Karbala, informou o coronel Pete Mansoor, da I Divisão Blindada. Os tanques responderam ao ataque, dando início a duas horas de intenso combate. Mansoor disse que as mesquitas não foram atingidas. Motorista de equipe de TV morreu durante combates A TV árabe Al-Jazeera informou que um motorista de sua equipe foi atingido e morreu durante os confrontos da madrugada desta sexta-feira em Karbala. Rashid Hamid Wali, de 40 anos, acompanhava cinegrafistas da emissora. Ainda não se sabe qual das partes foi responsável pela morte do motorista.