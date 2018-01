Intensos combates na cidade sagrada de Karbala Disparos de artilharia e explosões foram ouvidas nesta quinta-feira na cidade sagrada de Karbala (Iraque), onde tropas norte-americanas combatem milícias radicais fiéis a Muqtada al-Sadr. Uma forte fumaça negra cobria a região do santuário de imã Hussein. Os combates também aconteciam nas proximidades do santuário de imã Abbas. As forças dos EUA temem que qualquer dano aos sepulcros possam enfurecer os muçulmanos xiitas que participam do conflito. A nuvem densa de fumaça sobre o santuário de imã Hussein teria sido causada pelo incêndio de um gerador de energia elétrica. Os soldados norte-americanos estavam posicionados a oeste e sul do santuário, enquanto as milicias de al-Sadr se reagrupavam ao norte do templo. Nesta quarta-feira, tanques, helicópteros e caças dos EUA atacaram os combatentes de al-Sadr em Karbala, destruindo parcialmente uma mesquita que os insurgentes usavam como base.