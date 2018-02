Internado, Nelson Mandela recebe visita de familiares Após passar a segunda noite internado, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, recebia, neste domingo, tratamento médico para uma infecção pulmonar. Ao longo do dia, diversos familiares de Mandela foram vistos no hospital de Pretória, inclusive a mais velha de seus três filhos vivos, Makaziwe. Pelo país, os sul-africanos rezavam pela recuperação do querido ex-presidente, hoje com 94 anos de idade.