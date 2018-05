Internauta cria no Peru uma cópia do WikiLeaks Um internauta peruano lançou o wikileaks.pe, espelho do WikiLeaks original e uma das primeiras páginas criadas na América Latina para o acesso aos 250 mil documentos secretos da diplomacia americana que têm sido vazados pelo site. Segundo seu criador, Gustavo Beathyate, já há 1.697 dessas páginas no mundo em solidariedade ao WikiLeaks.