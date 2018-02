Internet chinesa tem louvores a Chávez

"Chávez e o socialismo do século 21 que ele defendeu foram uma grande luz após as drásticas mudanças na União Soviética e na Europa Oriental que afundaram o movimento socialista mundial", escreveu Zhu Jidong, do Centro de Pesquisas do Mundo Socialista da Academia Chinesa de Ciências, na Sina Corporation, um serviço de microblog semelhante ao Twitter. "Ele era conhecido como um porta-estandarte do antiamericanismo." As informações são da Associated Press.