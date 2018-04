Internet é a mesquita virtual dos moderados O desenrolar dos acontecimentos em Teerã suscita três indagações inquietantes: O Facebook equivalerá para a revolução moderada do Irã ao que a mesquita era para a Revolução Islâmica? Será que a rede Twitter de mensagens é para os moderados iranianos o que os muezins eram para os mulás? E, finalmente, isso trará algum benefício para os judeus - particularmente o premiê de Israel, Binyamin Bibi Netanyahu? Essa é a razão dessas indagações: nos últimos oito anos, no Iraque, no Líbano, nos territórios palestinos, e, em menor grau, no Egito, abriram-se espaços para eleições mais democráticas. Ótima notícia. Infelizmente, os grupos que tinham mais poder de mobilização para se beneficiar desse novo espaço foram os islâmicos. Ou seja, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e na Cisjordânia, os partidos sunitas e xiitas islâmicos no Iraque e a Irmandade Muçulmana no Egito. A corrente política de centro inexistia. Uma das razões pela qual os islâmicos puderam organizar-se, mobilizar-se e estar preparados quando suas sociedades se tornaram ligeiramente mais abertas, foi o fato de terem a mesquita - um lugar para se reunir, se educar e inspirar seus seguidores fora do controle estatal. Praticamente em todos esses casos, os islâmicos excederam-se. No Líbano, o Hezbollah levou o país a uma guerra desastrosa. O mesmo ocorreu em Gaza, com o Hamas. Os sunitas e xiitas do Iraque tentaram impor um estilo de vida religioso e os mulás do Irã sufocaram os reformistas. Entretanto, no ano passado, as maiorias de centro infligiram um violento golpe à linha dura desses países. O Hezbollah foi derrotado nas eleições libanesas. O Hamas defronta-se com um Fatah revitalizado na Cisjordânia e perdeu popularidade em Gaza. E o maior partido favorável ao Irã no Iraque foi esmagado no segundo turno das eleições provinciais. No Irã, milhões de iranianos sedentos de liberdade apoiaram o candidato Mir Hossein Mousavi, obrigando o presidente Mahmoud Ahmadinejad a fraudar as eleições. O que me fascina é o fato de, hoje, no Irã e no Líbano as forças mais seculares da moderação usarem recursos tecnológicos como Facebook, Flickr, Twitter, blogs e mensagens de texto como sua mesquita virtual, o lugar em que agora podem se reunir, se mobilizar, planejar e informar, longe do punho do Estado. Pela primeira vez, os moderados, que sempre ficaram imobilizados entre regimes autoritários que detinham todos os poderes do Estado e os islâmicos que detinham todos os poderes da mesquita, agora dispõem de um lugar para se reunir: a rede. O jornal The New York Times noticiou que o grupo de partidários de Mousavi cresceu no Facebook chegando a mais de 50 mil usuários, um número de pessoas bem maior do que qualquer mesquita poderia conter. É por isso que o governo agora tenta bloquear estes sites. Mas embora isso coloque a corrente política de centro no mesmo plano dos islâmicos em termos de possibilidade de comunicação, não devemos nos iludir. Em primeiro lugar, "moderados" é um termo relativo. O primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, embora mais secular que os radicais islâmicos, quer centralizar o poder. Em segundo lugar, mesmo derrotados nas urnas, os islâmicos têm um trunfo: as armas. As armas derrotam o celular. O grupo sunita "Despertar" no Iraque venceu porque os moderados estavam armados. Duvido que Ahmadinejad siga seu caminho pacificamente. E isso me leva a Netanyahu. Israel foi pego de surpresa pelos eventos no Líbano e no Irã. E as autoridades israelenses têm afirmado que preferem que Ahmadinejad ganhe de novo. Elas temem que um moderado no poder não represente nenhuma mudança concreta para o Irã, ou para suas ambições nucleares, mas simplesmente possa disfarçá-la melhor. Mas há sinais - ainda fracos - de que outra tendência está se formando na região. Tudo indica que o regime iraniano está se rachando no topo. Israel não deve se deixar seduzir por esses sinais nem ser indiferente a eles. Terá de compreender que o modo como trata a questão dos palestinos pode ajudar essa tendência, ao menos nas margens. Mas muitas coisas costumam ocorrer nas margens. "A ascensão das forças moderadas, se real e sustentada, contribuirá de modo mais significativo no longo prazo para a segurança nacional israelense", afirmou Gidi Grinstein, presidente do grupo de pesquisa Reut Institute. *Thomas Friedman é escritor e especialista em Oriente Médio