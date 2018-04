Interpol anula ordens de prisão contra as Farc Membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram no domingo que a Interpol suspendeu os mandados de prisão emitidos contra guerrilheiros que participam das negociações de paz com o governo colombiano. A suspensão das ordens judiciais era uma exigência da guerrilha para comparecer às rodadas de negociação na Noruega, agendadas para o dia 17 em Oslo. O porta-voz das Farc, Rodrigo Granda, elogiou a medida, destacando que Bogotá está cumprindo sua parte nas negociações.