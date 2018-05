Interpol critica força internacional no Afeganistão

A Interpol fez críticas duras aos países-membros das forças internacionais da Otan que combatem insurgentes no Afeganistão, por não fornecerem equipamento e treinamento adequados à polícia afegã.

O chefe da agência internacional de polícia, Ronald Noble, afirmou que as autoridades afegãs não arquivam ou tiram fotos, impressões digitais e amostras de DNA dos acusados que são detidos, o que significa que não há como procurá-los em caso de fuga. Ele chamou isso de "uma falha inaceitável na segurança global'.

Os comentários foram feitos dias depois que quase 500 militantes do Talebã conseguiram escapar da principal prisão de Candahar, a segunda maior cidade do Afeganistão. Segundo as autoridades, militantes cavaram um túnel de 320 metros ao longo de cinco meses, e o túnel finalmente alcançou as celas da prisão na noite do último domingo.

"Quando nosso Escritório Central Nacional em Cabul confirmou a fuga, o quartel-general do Secretariado-Geral da Interpol alertou imediatamente os países vizinhos", informou Noble.

"Mas, sem informações concretas de identificação (dos foragidos), como fotografias, impressões digitais, amostras de DNA, para os policiais investigando o caso, os esforços são prejudicados de forma significativa", disse o chefe da Interpol.

A fuga do último domingo ocorreu na prisão de Sarposa, em Candahar, a mesma da qual quase 900 presos fugiram em junho de 2008. A Interpol ainda não recebeu informações sobre esses foragidos para distribuir para polícias de outros países.

"É simplesmente chocante que, três anos depois da maior fuga de prisão na história do Afeganistão, incluindo a fuga de terroristas condenados, não há dados para compartilhar com a polícia regionalmente ou globalmente", afirmou Noble, segundo o site da Interpol.

Em sua declaração divulgada nesta quarta-feira, Noble alegou que as falhas na identificação colocam em risco a segurança de vários países.

"Até que esta grande falha nos esforços mundiais contra o terrorismo seja corrigida, nenhum país pode se considerar a salvo de criminosos e terroristas que estão tendo, essencialmente, a oportunidade de viajar internacionalmente, fugir da captura e participar de atividades terroristas futuras", afirmou.

Ataque ao aeroporto

Nesta quarta-feira, a Otan informou que oito de seus soldados foram mortos juntos com um empreiteiro quando um piloto militar afegão abriu fogo contra o grupo depois de uma discussão no aeroporto de Cabul.

O atirador também foi morto durante o tiroteio, ocorrido em uma instalação usada pela Força Aérea do Afeganistão.

Esse é o último em uma série de incidentes dentro de instalações militares ou do governo afegão, que estão entre os alvos favoritos do Talebã.

E, em algumas ocasiões, os responsáveis pelos ataques são, na verdade, membros das forças de segurança afegãs ou insurgentes disfarçados de funcionários do governo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.