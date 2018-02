Interpol distribui ordem de captura e extradição dos chefes das Farc A polícia internacional (Interpol) distribuiu em mais de 100 países ordens de captura e extradição dos chefes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informou hoje um porta-voz do organismo. O coronel da polícia colombiana Rodrigo González, chefe da Interpol no país, disse que os chamados "cartões azuis", que são de alta prioridade dentro do organismo, foram distribuídos pelos diversos aeroportos do mundo com a ficha dos chefes das Farc. As medidas contra todos os membros do chamado secretariado das Farc foram ditadas pela Procuradoria Geral e entregues à Interpol. A lista é encabeçada pelo chefe desse secretariado, José Antonio Marín, conhecido como "Manuel Marulanda Vélez" ou "Tirofijo", que fundou as Farc há 38 anos e vive oculto na selva. Em 19 de junho, foi detido no Suriname outro dirigente das Farc, Eugenio Vargas Perdomo, vulgo Carlos Bolas, suposto responsável pelo tráfico internacional de cocaína dentro do grupo rebelde colombiano, segundo fontes policiais. Agentes do DEA, o departamento antidrogas dos EUA, alertados por autoridades colombianas, localizaram Vargas Perdomo e, após capturá-lo, levaram-no para os EUA no primeiro caso de extradição de um membro das Farc. Por sua vez, o maior grupo insurgente do país mantém sua pressão sobre os prefeitos e outros funcionários colombianos, exigindo suas renúncias. Frente às ameaças, vários deles renunciaram e outros que receberam garantias de segurança decidiram continuar em seus cargos. O diretor da Federação Colombiana de Municípios, Gilberto Toro, disse hoje à Associated Press que não se tem o número exato dos prefeitos que renunciaram e dos que desistiram da renúncia. Informou que três prefeituras estão fechadas e mais de 80 prefeitos estão trabalhando nas capitais dos departamentos (estados). Há na Colômbia 1.098 municípios e mais de 200 prefeitos foram envolvidos na campanha de ameaças das Farc, iniciada em maio. Na última quinta-feira, o prefeito de San Juan del César Salmón Vergara, também foi seqüestrado pelas Farc. Como os demais, Vergara havia recebido notificações das Farc para que apresentasse sua renúncia. Em uma mensagem divulgda pela televisão na segunda-feira o grupo rebelde estendeu até 10 de julho o prazo para que os chefes de governos municipais deixem seus cargos. Mas eles não podem fazê-lo até que os governadores aceitem suas renúncias e nomeiem um prefeito interino para substituí-los.