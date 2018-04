Interpol emite 85 ordens de prisão internacional A Interpol emitiu ontem um alerta e ordens de prisão internacional contra 83 sauditas e 2 iemenitas procurados na Arábia Saudita por supostas ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. Os 85 foragidos - cujas fotos e dados estão disponíveis para consulta no site da organização - também são suspeitos de ter organizado ações terroristas no país árabe. Segundo a Interpol, essa é a primeira vez que ela lança um alerta internacional contra "tantos fugitivos perigosos ao mesmo tempo".