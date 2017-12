Interpol faz alerta global após fuga de terroristas no Iêmen A Interpol lançou hoje um "alerta global de segurança" depois um grupo de terroristas, entre eles alguns membros da Al-Qaeda, fugirem de uma prisão do Iêmen na sexta-feira. Entre os 23 perigosos fugitivos estão pelo menos 13 terroristas da Al-Qaeda condenados, alguns deles envolvidos em ataques contra navios dos Estados Unidos e França em 2000 e 2002, disse a Interpol em comunicado. As autoridades do Iêmen confirmaram à Interpol que entre os fugitivos está Jamal Ahmed Badawi, cérebro do ataque com bomba contra o USS Cole, em 2000, e Fawaz Al-Rabei, um dos responsáveis pelo ataque ao petroleiro francês "Limburg", em 2002. A organização internacional de Polícia, com sede em Lyon (sudeste francês) pediu ao Iêmen que lhe forneça "imediatamente" todos os nomes, fotografias, impressões digitais e outros dados dos fugitivos, com o objetivo de divulgar "alertas vermelhos" de busca. A Interpol decidiu lançar logo o alerta por considerar que a fuga e o paradeiro desconhecido de terroristas da Al-Qaeda representam um "perigo claro e imediato para todos os países"."Sua fuga não pode ser considerada apenas como um problema interno do Iêmen", assegurou o secretário-geral da Interpol, Ronald Noble. Ele advertiu que, a menos que sejam anunciados urgentemente "alertas vermelhos" e a comunidade internacional se comprometa a buscar os fugitivos, estes poderão atravessar fronteiras, escapar de uma nova prisão e participar de novas atividades terroristas. Noble pediu aos países que fazem parte da Interpol para tomarem todas as medidas de precaução necessárias "dentro e fora de suas fronteiras", e apoiar o Iêmen na localização e eventual detenção dos fugitivos. O grupo fugiu através de um túnel de 140 metros de comprimento perfurado por eles e seus cúmplices fora do centro, disse a organização.