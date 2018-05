Interpol ordena prisão no escândalo da mala A Interpol emitiu ontem uma ordem de prisão internacional contra o empresário venezuelano Guido Antonini Wilson, solicitada pela Justiça argentina. Antonini tentou entrar na Argentina com uma mala com US$ 800 mil não declarados. O "caso da mala" foi o maior escândalo que envolve o governo de Néstor Kirchner, uma vez que Antonini chegou no país num jatinho fretado pela estatal argentina Enarsa.