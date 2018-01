Intérpretes do exército britânico são mortas no Iraque Duas mulheres que trabalhavam como intérpretes do exército britânico foram mortas no Iraque, um dia depois do assassinato de dois funcionários das forças de ocupação e seu intérprete por homens disfarçados de policiais, no sul do país. As mulheres mortas eram irmãs e voltavam para casa de taxi, em Barsa, na noite desta quarta-feira, quando homens armados pararam o carro e dispararam. O motivo do crime ainda não foi determinado. Mas grupos rebeldes têm atacado iraquianos que trabalham com as forças de ocupação lideradas pelos EUA. Basra, patrulhada pelos britânicos, tem registrado uma série de matanças supostamente realizada por milícias xiitas que querem pressionar a população a obedecer às leis islâmicas.