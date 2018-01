Interrogada pelo FBI, mulher de atirador de Orlando pode ser indiciada

ORLANDO - Investigadores dos Estados Unidos interrogaram a mulher do atirador que matou 49 pessoas em uma boate gay de Orlando, disse a Polícia Federal dos EUA (FBI) nesta quarta-feira, 15, e uma fonte policial disse que ela pode ser acusada criminalmente se houver indícios de alguma conduta imprópria de sua parte.

A mulher de Omar Mateen, Noor Salman, sabia de seus planos para o que se tornou o pior ataque a tiros da história moderna do país, afirmou a fonte. "Com respeito à mulher, posso dizer a vocês (repórteres) que esse é somente um de muitos interrogatórios que fizemos e continuaremos a fazer nesta investigação", disse Ron Hopper, agente especial do FBI, em uma coletiva de imprensa. "Não posso comentar sobre o resultado dessa investigação."

O FBI quer saber de qualquer pessoa que teve contato ou informações sobre o atirador, afirmou Hopper.

Em Washington, o massacre de domingo na Flórida rendeu novos debates sobre o acesso a armas no país depois que veio à tona a informação de que Mateen comprou legalmente um fuzil de assalto, embora o FBI o tenha investigado no passado em razão de suas possíveis ligações com grupos militantes islâmicos. / REUTERS