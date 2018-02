Intervenção do público salvou vida de Chirac O presidente da França, Jacques Chrirac, foi vítima neste domingo de um atentado frustrado, durante as comemorações do 14 de Julho, a data nacional da França. O neonazista Maxime Bruneri, de 25 anos, dissimulado na multidão, retirou de uma caixa de violão uma carabina calibre 22, apontando na direção do presidente da República, que se encontrava a 100 metros de distância. Graças à intervenção de espectadores, que desviaram a pontaria, o tiro se perdeu no ar, sem que o presidente percebesse o que estava ocorrendo. O agressor foi imediatamente mobilizado pelos espectadores, que o entregaram a policiais que chegaram ao local dois minutos após os fatos. Maxime Bruneri foi conduzido à Prefeitura de Polícia, onde admitiu os fatos e o desejo de atingir o presidente da República. Ele já era conhecido da polícia, inclusive dos serviços psiquiátricos da própria polícia. Uma batida em sua residência, em Courcoronne, na região de Essone, não apresentou nenhum resultado prático. Segundo os médicos psiquiatras da polícia, nas declarações efetuadas por Maxime constatou-se que ele sofre de fortes problemas psiquiátricos, daí sua internação no Hospital Psiquiátrico de Paris, onde está sendo submetido a diversos exames. Apesar disso, a polícia não abandona a pista política, pois Bruneri pertencia também ao GUD, movimento estudantil de extrema-direita, e pertenceu ao PNFE, Partido Nacionalista Francês Europeu, também de extrema-direita. Esse partido desapareceu nacionalmente há alguns anos, mas mantém alguns núcleos de ativistas no interior do país. A tentativa de atentado deixou perplexos os analistas, que se indagam como um indivíduo, nas circunstâncias deste domingo, com o presidente envolvido por uma multidão, pôde ter apontado sua arma sem que nenhum membro de seu corpo de segurança tivesse se apercebido de sua presença. Normalmente, em circunstâncias como esta, o presidente é acompanhado de perto (a apenas alguns metros) por dois ou três seguranças, existindo outros círculos que devem garantir sua proteção. Segundo o capitão Paul Barril, que foi chefe de segurança do presidente François Mitterrand, além desse círculo muito próximo, existem outros que se colocam um pouco mais distantes. Uns 20 homens permanecem a uns 30 metros do presidente, onde procuram identificar pessoas com atitudes estranhas, como a de Maxime Bruneri, cujo arma se encontrava numa caixa de violão. A 100 metros de distância encontram-se também espalhados agentes de segurança pertencentes a outros serviços secretos franceses. O presidente da República, Jacques Chirac, assistiu ao desfile militar como se nada tivesse ocorrido e posteriormente participou de uma festa nos jardins do Palácio do Eliseu com seis mil convidados. Seu ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, revelou na televisão que a carabina estava carregada com cinco balas. Os serviços policiais estão privilegiando a pista de um ato praticado por um desequilibrado. Um relatório definitivo sobre os fatos será entregue nas próximas horas ao ministro do Interior. Essa tese foi também endossada no início da noite deste domingo pelo presidente do Partido da Extrema-Direita, a Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que lembrou outros atentados contra personalidades francesas, entre eles o caso do ?Observatório?, um atentado ?duvidoso? que ajudou muito a carreira política de François Mitterrand, quando foi candidato à presidência pela primeira vez. O último e efetivo atentado contra um presidente francês ocorreu em 1959, visando o presidente Charles De Gaulle, conhecido como o atentado de ?Petit Clamart?. Durante a tarde deste domingo, tão logo foi anunciada a tentativa de atentado, diversos chefes de Estado e de governo telefonaram para o presidente Chirac ou enviaram mensagens de solidariedade.