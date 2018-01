Intoxicação alimentar hospitaliza 1.400 russos Cerca de 1.400 pessoas, a maioria crianças, foram hospitalizadas com sintomas de uma forma aguda de disenteria provocada por uma intoxicação alimentar que afetou algumas regiões do sul da Rússia, informaram autoridades de saúde. O vice-ministro e diretor do Instituto Superior Russo de Saúde, Ghennadi Onnishenko, disse que ordenou uma investigação para estabelecer a origem da epidemia. Onnishenko, que viajou à área afetada, manifestou que as suspeitas apontam para uma queijaria de Kropotkin, uma localidade da região de Krasnodar, que é o epicentro da infecção iniciada esta semana e que se estendeu a territórios vizinhos do sul da Rússia. Todas as pessoas afetadas, nenhuma delas com perigo de morte, haviam consumido nos últimos dias alimentos com produtos elaborados na queijaria de Kropotkin, em particular um pão ligeiramente ácido que é tradicionalmente usado na cozinha russa. O governo se apressou em descartar que tenha ocorrido um envenenamento intencional provocado por algum grupo terrorista.