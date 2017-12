Intruso armado entra no Congresso americano A Câmara dos Representantes (deputados) dos EUA entrou em recesso depois que um homem passou correndo pela polícia em um prédio de escritórios anexo. ?Alguém com um revólver entrou sem autorização no Cannon Office Building?, disse a porta-voz policial Jessica Gissubel. A polícia lacrou o edifício Cannon, que abriga escritórios de deputados, fechando suas conexões com o Capitólio e a Biblioteca do Congresso. A princípio, as pessoas do edifício Cannon foram aconselhadas a ficar em seus gabinetes, mas depois do prédio foi esvaziado.