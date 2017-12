Intruso no Congresso dos EUA tinha arma de plástico O intruso que entrou correndo num prédio do Legislativo americano, supostamente armado, estava com um revólver de brinquedo, informa a polícia de Washington, dando o incidente por encerrado. O prédio de escritórios, que abriga gabinetes de deputados, foi inicialmente lacrado - os deputados receberam a recomendação de permanecer em seus gabinetes - enquanto a polícia revistava cada aposento em busca de suspeitos. Dois ou três policiais foram posicionados em cada uma das entradas subterrâneas do Capitólio, que partem dos prédios de escritórios dos parlamentares. Ao ar livre, barreiras de segurança foram erguidas para evitar a aproximação de veículos do complexo legislativo, enquanto policiais com cães circundavam o prédio invadido.