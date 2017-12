Intruso passa 3h escondido na casa do presidente argentino Um homem entrou na residência presidencial argentina de Olivos neste domingo e permaneceu em seus jardins durante três horas, sem ser detido. O presidente, Néstor Kirchner, e sua mulher estavam na casa. Segundo informaram agências de notícia argentinas e o canal de televisão "Todo Notícias", um indivíduo jovem saltou o muro da residência, que ocupa várias quadras, na madrugada de domingo. Ele se retirou sozinho, sem ser molestado, depois de três horas. Não houve, até o momento, confirmação oficial do incidente. Tanto a chegada quanto a saída do homem foram registradas pelas câmeras do circuito interno de TV que fazem parte dos dispositivos de segurança. Um tenente-coronel do exército, responsável pela segurança da residência, e o operador encarregado das câmeras, foram afastados de seus cargos.