Inundação de mina de carvão deixa 15 mortos na China Quinze mineradores morreram em inundação em uma jazida de carvão da província de Henan, no centro da China. De acordo com o jornal China Daily, as equipes de resgate já recuperaram 14 corpos, depois que os operários ficaram presos na mina de carvão de Shangjiuwu - na cidade de Ruzhou - na quinta-feira. No momento do acidente, 52 operários estavam dentro do poço. A alta densidade de gás e a falta de oxigênio produzidas pela inundação causaram a morte dos mineradores, informaram as autoridades de segurança trabalhista da província. Os proprietários da mina organizaram a operação de resgate sem informar imediatamente o Governo local, que só recebeu o relatório no dia seguinte. Estavam sendo realizadas obras de renovação na mina no momento do acidente. O poço, de propriedade privada, tinha recebido a autorização para aumentar sua capacidade anual de produção de 90 mil a 150 mil toneladas. Estas irregularidades levaram à detenção do proprietário, Wang Xianguo, enquanto a Polícia tenta localizar os outros dois donos, que fugiram após o acidente. As contas bancárias da mina foram Congeladas. Em outro acidente ocorrido esta semana, 21 mineradores morreram na explosão de gás metano na jazida de carvão da província de Shanxi (norte). A China registra 80% das mortes no setor minerador no mundo, com 5.286 mortos em 2006, devido à enorme necessidade deste combustível, que responde por 70% do consumo de energia no país. Devido à grande demanda, os mineradores cavam a uma profundidade cada vez maior, enquanto a maioria de poços carece das medidas necessárias de segurança.