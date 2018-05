Inundação deixa mais de 180 mineradores presos em mina na China Mais de 180 mineradores estavam presos debaixo da terra no leste da China no sábado após uma chuva provocar inundação em dois poços, no último revés para a indústria de mineração com maior índice de mortalidade do mundo. Há temor de que os mineradores estejam mortos. A agência estatal de notícias Xinhua disse que 584 mineradores escaparam depois do incidente de sexta-feira na empresa Huayuan Mining Corp., na província de Shandong. Mas as tentativas de policiais de salvar outras 172 pessoas no local fracassaram porque a chuva continuou a cair, impedindo a desobstrução da área. Nove mineradores ficaram presos na mina Minggong, na mesma região, depois outros que 86 conseguiram escapar, informou a Xinhua. Os mineradores soterrados têm apenas uma "remota chance" de sobreviver, disse Wang Ziqi, diretor da administração de segurança de mineração da província de Shandong. A atividade de mineração é arriscada em todo o mundo, mas a indústria na China é a que tem maior índice de mortalidade, com mais de 2.100 mortos em 1.320 acidentes nos sete primeiros meses do ano. Como comparação, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos computou 14 mortes em minas até 10 de agosto deste ano. Autoridades chinesas estimam que morrem 1.485 mineradores para cada milhão de tonelada de carvão produzido, comparado com cerca de 0,04 nos EUA em 2005. (Reportagem adicional de Chris Buckley em Pequim)