Inundação deixa nove mortos na Austrália

Os meteorologistas calcularam que choveu 150 milímetros em meia hora perto da cidade de Toowoomba, provocando uma cheia e destruindo várias casas. A torrente perdeu força conforme chegava até a capital estadual de Brisbane, a terceira maior cidade de Austrália, com dois milhões de habitantes. O rio Brisbane transbordou hoje e as autoridades decretaram estado de alerta para dezenas de moradores de áreas baixas. Segundo as autoridades, partes do setor do centro da cidade poderiam ficar inundadas nos próximos dias.

A súbita cheia perto de Toowoomba ontem piorou a crise provocada pela inundação no Estado de Queensland e elevou o número de vítimas para 19. Os serviços de emergência recolheram mais de 40 pessoas presas em suas casas durante a noite pela torrente que arrasou o vale Lockyer - e milhares tiveram de deixar suas casas. Os 300 moradores de uma pequena comunidade perto da área atingida, em Forest Hill, foram retirados por via aérea para um lugar seguro por helicópteros militares, segundo a premiê estadual.

Hoje o número de mortos subiu para nove. A lista de desaparecidos caiu de 72 para 59, conforme foram sendo encontrados moradores presos. A tarefa das buscas foi dificultada pelas tormentas com raios e por mais chuvas na região. As informações são da Associated Press.