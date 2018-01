Inundação deixa oito mortos no Haiti Oito pessoas morreram e sete estão desaparecidas no Haiti, onde chuvas torrenciais fizeram transbordar rios e causaram inundações. Além das vítimas fatais e dos desaparecidos, 200 casas ficaram destruídas na cidade de St. Marc, a 64 kilômetros da capital Porto Príncipe. A chuva começou na tarde de sexta-feira e durou cinco horas. Os cadáveres dos oito mortos foram encontrados na manhã de sábado. O Haiti ainda é o país mais pobre do Ocidente. A maior parte de sua população vive com menos de um dólar por dia.