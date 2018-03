Inundação em mina na China deixa 28 mortos A inundação de uma mina subterrânea de carvão no norte da China deixou 28 mortos. Equipes de resgate recuperaram, neste sábado, dia 1.º, os corpos dos últimos cinco mineiros considerados desaparecidos, informou o governo local. A inundação da mina de carvão de Fanjiashan, na província de Shanxi, ocorreu em 18 de março, quando 58 mineiros trabalhavam no local. Trinta conseguiram escapar. Os últimos corpos foram recuperados na manhã de hoje, informou a agência de notícias Nova China. Os trabalhadores da mina estavam drenando a água do local para determinar se a mina poderia voltar a funcionar.