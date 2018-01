Inundação isola 36 pessoas em uma mina de carvão na China Equipes de socorro tentam resgatar nesta segunda-feira 36 trabalhadores de uma mina de carvão no sul da China que está inundada, informa a agência oficial de notícias Xinhua. O acidente aconteceu domingo, na cidade de Xujiaba, na província de Guizhou. A agência assinalou que 44 de um total de 80 pessoas que trabalhavam na mina foram resgatadas, mas não informou as causas da inundação. Inundações, incêndios e outras tragédias ocorrem quase diariamente nas minas de carvão da China, consideradas as mais perigosas do mundo. Mais de 4.500 chineses morreram em acidentes semelhantes este ano. No mês passado, 166 mineiros morreram em conseqüência de uma explosão, na região central da China. Sexta-feira, uma explosão de gás em uma mina de carvão ao norte do país matou 33 pessoas.