Inundação mata 7 e deixa 15 mil desabrigados na Malásia Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 15 mil ficaram desabrigadas na Malásia em conseqüência da mais forte inundação ocorrida no país em uma década. Grande parte da costa leste está alagada nesta segunda-feira. A água cobriu cerca de 60% da área de Kota Bahru, capital do Estado de Kelantan, onde médicos tiveram de evacuar um hospital já com água no nível do joelho. Nas ruas da cidade, a água chega a 2,5 metros de altura.