Inundação provoca prejuízos bilionários em Iowa O transbordamento de rios em Iowa e outros Estados do Meio-Oeste dos EUA provocou a desocupação de várias áreas e afetou a economia da região na sexta-feira. A previsão de mais chuvas e a fragilidade das barragens causam temores de que o pior ainda esteja por vir. Um hospital da cidade de Cedar Rapids foi inundado e teve de remover os pacientes depois que o rompimento de um dique no rio Cedar transformou o centro da cidade num lago raso. Esta enchente, a pior no Meio-Oeste nos últimos 15 anos, obrigou milhares a deixarem suas casas. "Não sei qual foi o prejuízo," disse Latrina Walker, encolhida num albergue com quatro filhos. Cerca de cem quarteirões foram tomados pela água em Cedar Rapids, segunda maior cidade de Iowa, com 200 mil habitantes. Equipes de resgate passaram recolhendo pessoas ilhadas, que não conseguiram ou não quiseram seguir os conselhos para fugir. Em Des Moines, a prefeitura orientou os moradores a deixarem o entorno do rio homônimo. "Achamos que os níveis estarão na altura da barragem ou bem perto dela," disse o prefeito Frank Cownie. "Estamos trabalhando como loucos para proteger nosso patrimônio." O governador Chet Culver estimou os prejuízos em bilhões de dólares. Muitas pontes em nove rios foram destruídas ou abaladas. O governador disse ter visto "devastação" nas lavouras do Estado, maior produtor de milho e soja dos EUA, e onde há destaque também para a suinocultura e a pecuária. (Reportagem de Kay Henderson em Des Moines)