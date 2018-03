Inundações afetam cerca de 50 mil pessoas na Índia

Cerca de 50.000 pessoas foram deslocadas por causa das fortes chuvas de monção e as inundações no estado indiano de Assam (nordeste), informou neste domingo uma fonte oficial. Segundo a fonte, citada pela agência "Ians", os desabrigados se viram obrigados a abandonar suas casas durante a noite. No distrito de Lakhimpur, um dos mais devastados, pelo menos 50 municípios sofrem com as inundações. "A situação é crítica com muitas zonas do distrito inundadas", assegurou o chefe da Polícia de Lakhimpur, S. A. Karim. Pelo menos oito pessoas morreram por causa das chuvas que deixaram 400.000 deslocados no mês passado em Assam. A monção, um fenômeno meteorológico que traz consigo fortes e abundantes chuvas, afeta a Índia entre junho e setembro e arrasa a cada ano centenas de aldeias e campos de cultivo no nordeste do país asiático.