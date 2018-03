Inundações deixam 148 mortos no sul da China As inundações no sul da China já causaram a morte de 148 pessoas no início deste verão (boreal) no país, e danos calculados em US$ 725 milhões, informou hoje a imprensa chinesa. Cerca de 45 milhões de pessoas foram afetadas pelas intempéries, acrescentaram os meios de comunicação locais. A estimativa foi feita em meio às chuvas de verão que castigam a cada ano zonas de todo o país. Este ano, o ministério de Assuntos Civis informou sobre a ocorrência de mortes desde a província de Xejiang, no sudeste chinês, até a de Sichuan, no oeste, e aq de Guangxi, na costa sul.