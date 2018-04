Inundações deixam 4 mil pessoas isoladas na Austrália

Cerca de 4 mil pessoas permanecem isoladas no estado australiano de Nova Gales do Sul em virtude das inundações causadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias, disseram nesta quarta-feira, 18, as autoridades. Na terça-feira, o rio Bellinger subiu até passar dos oito metros, deixando isolados os povoados de Bellingen, Darkwood e Thora. O chefe de Governo de Nova Gales do Sul, Nathan Rees, disse que estuda decretar estado de calamidade pública na região situada ao norte de Sydney.