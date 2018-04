Inundações deixam 86 mortos no Vietnã

HANÓI - As inundações no centro do Vietnã causaram este fim de semana 19 mortos e cinco desaparecidos, o que aumenta para 86 o número de vítimas fatais desde que começou o temporal no começo do mês, indicaram nesta segunda-feira, 18, as autoridades locais.

A maioria das vítimas morreu enquanto viajava pelas estradas das províncias, onde desde a quinta-feira passada caíram até dois metros de água.

Mais de cem mil casas ficaram inundadas e 68 mil pessoas tiveram que ser evacuadas por causa das fortes chuvas, que também causaram danos em duas represas hidrelétricas e em várias estradas e ferrovias.

As autoridades vietnamitas temem também a chegada nos próximos dias do tufão Megi, que neste momento se encontra a 300 quilômetros no norte das Filipinas.

A cada ano no Vietnã morrem uma média 750 pessoas por causa das inundações.