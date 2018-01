Inundações deixam dois milhões de desabrigados na China As inundações no leste da Índia deixaram mais de dois milhões de pessoas desabrigadas no estado de Orissa, no leste do país. Os moradores das áreas afetadas pelas inundações na região de Kendrapara tiveram que se refugiar nos telhados das casas depois que todas suas posses, colheitas e gado foram arrastados pelas águas. As inundações destruíram cerca de 4 mil localidades em 12 distritos da bacia de Mahandi. Os distritos de Kendrapara, Cuttack, Pri e Jagatsinghpur foram os mais afetados pelas chuvas, que deixaram cerca de dois milhões de pessoas isoladas. O departamento de meteorologia prevê que continuará chovendo durante as próximas 24 horas, por isso o mais provável é que a situação piore. O Governo de Orissa já retirou 20 mil pessoas da região afetada pelas inundações e todos os colégios fecharam até que a situação melhore. Os rios Jhelum e Chenab, no estado da Caxemira, no norte da Índia, ameaçam transbordar depois que as chuvas elevaram o nível das águas a três e dois metros, respectivamente, acima do nível de alerta.