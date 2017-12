Inundações deixam mais de 40 mil deslocados na Indonésia Mais de 40 mil moradores do Bornéu indonésio tiveram que abandonar suas casas devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias, que deixaram até agora 30 mortos, segundo a imprensa local. A maioria dos evacuados reside no distrito de Banjar, em Kalimantan, inundado pelas águas após o transbordamento dos rios Martapura e Kiwa. Na segunda-feira, as autoridades locais tinham contabilizado 28 mortos, número que chegou a 30 após a descoberta de dois corpos no distrito de Setui, também afetado pelas inundações e os deslizamentos de terra. As enchentes e os deslizamentos são freqüentes na Indonésia durante a temporada de chuvas, entre novembro e abril, mas vários representantes do governo indicam o desmatamento e a degradação do meio ambiente como as causas mais prováveis do aumento deste tipo de desastres durante todo o ano.