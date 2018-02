Inundações deixam nove mortos e onze desaparecidos na China

As inundações causadas pelas chuvas que começam a castigar a China deixaram nove mortos e onze desaparecidos nesta terça-feira na província de Guizhou, vizinha a Sichuan, devastada pelo terremoto de 12 de maio, informou a agência de notícias "Xinhua". Nove localidades do distrito de Wangmo foram castigadas pelas chuvas torrenciais que começaram ontem, segundo o Escritório de Emergências de Guizhou. As mortes aconteceram nas cidades de Xintun, Dayi e Fuxing. As inundações destruíram ainda 58 casas, duas pontes, uma estrada provincial e muitos postes de eletricidade, que causaram blecautes em oito localidades. No ano passado, as inundações durante a temporada de chuvas mataram mais de mil pessoas em todo o país. Enquanto isso, as autoridades tentam em Sichuan drenar com urgência os lagos formados pelos deslizamentos do terremoto, que ameaçam transbordar sobre as já devastadas localidades com a chegada das chuvas estivais.