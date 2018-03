Inundações e deslizamentos de terra matam 23 pessoas na Indonésia Pelo menos 23 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terra provocados pelas intensas chuvas que caem sobre a Ilha de Java, a mais povoada do arquipélago da Indonésia, informaram nesta quinta-feira fontes oficiais. As chuvas provocaram o transbordamento do Rio Ngasinan, na região de Trenggalek, segundo a agência de notícias Antara. Trenggalek, a cerca de 600 quilômetros ao leste de Jacarta, se localiza em uma região montanhosa, propensa a deslizamentos. Uma fonte da Prefeitura de Trenggalek informou todas as atividades estão praticamente paralisadas na cidade. A chuva começou a cair com maior intensidade por volta das 7h30 (22h30 de quarta-feira em Brasília). Os deslizamentos de terra bloquearam totalmente as estradas, segundo a mesma fonte. Os meteorologistas indonésios prevêem que a chuva prosseguirá caindo forte na região do leste de Java até o fim de semana.